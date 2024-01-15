Захарова выиграла у Путинцевой в дебютном матче Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Захарова прошла во второй круг Australian Open.

В первом круге россиянка победила Юлию Путинцеву из Казахстана в трех сетах — 2:6, 6:0, 6:3.

Захарова пробилась в основную сетку Australian Open через квалификацию. Матч с Путинцевой стал для нее дебютным на турнирах «Большого шлема».

Во втором круге Australian Open Захарова встретится со словенкой Каей Юван.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Захарова (Россия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 2:6, 6:0, 6:3