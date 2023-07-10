Юбенкс победил Циципаса и встретится с Медведевым в четвертьфинале Уимблдона
Даниил Медведев сыграет с американцем Юбенксом в четвертьфинале Уимблдона
Американец Кристофер Юбенкс вышел в четвертьфинал Уимблдона-2023.
В четвертом круге теннисист победил грека Стефаноса Циципаса в пяти сетах — 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4.
Соперником Юбенкса в четвертьфинале станет россиянин Даниил Медведев.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Кристофер Юбенкс (США) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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