Джокович: «Рублев хочет впервые выйти в полуфинал турнира «Большого шлема». Надеюсь, этого не произойдет»

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о настрое на матч с россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале Уимблдона — 6:7 (6:8), 6:7 (6:8), 7:5, 4:6.

«У Рублева не такая игра, как у Хуберта. Очень мощные и быстрые удары с задней линии, он плотно ее держит. Один из лучших форхендов в туре. Но я не хочу много говорить о тактике, извините. Оставлю ее при себе (улыбается).

Рублев уже давно в топ-10, он хочет впервые выйти в полуфинал турнира «Большого шлема». Надеюсь, этого не произойдет», — сказал Джокович в интервью на корте.

Матч Рублева и Джоковича запланирован на завтра, 11 июля.