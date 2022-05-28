Синнер победил Макдональда и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над американцем Маккензи Макдональда в матче третьего круга «Ролан Гаррос».
Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6), 6:3 в пользу итальянца.
Таким образом, Синнер вышел в четвертый круг турнира, где сыграет с победителем игры между Андреем Рублевым из России и Кристианом Гарином из Чили.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Синнер (Италия, 11) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 7:6 (8:6), 6:3
Следующий соперник
Андрей Рублев (Россия, 7) — Кристиан Гарин (Чили)
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