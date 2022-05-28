Синнер победил Макдональда и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над американцем Маккензи Макдональда в матче третьего круга «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 2 часа 51 минуту и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6), 6:3 в пользу итальянца.

Таким образом, Синнер вышел в четвертый круг турнира, где сыграет с победителем игры между Андреем Рублевым из России и Кристианом Гарином из Чили.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 11) — Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 7:6 (8:6), 6:3

Следующий соперник

Андрей Рублев (Россия, 7) — Кристиан Гарин (Чили)