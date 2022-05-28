Россиянка Потапова в паре с Кристиной Кучовой проиграли во втором круге «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анастасия Потапова в паре Кристиной Кучовой из Словакии проиграли спортсменкам Азиа Мухаммед/Ена Шибахара (США/Япония, 9) со счетом 6:4, 6:3 во втором круге турнира «Ролан Гаррос».
В следующем круге американка Азиа Мухаммед с японкой Еной Шибахара сыграют с парой Мэдисон Кис/Тэйлор Таунсенд (США).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Азиа Мухаммед/Ена Шибахара (США/Япония, 9) — Кристина Кучова/Анастасия Потапова (Словакия/Россия) — 6:4, 6:3
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