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Сегодня, 13:53

Россиянка Потапова в паре с Кристиной Кучовой проиграли во втором круге «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Анастасия Потапова в паре Кристиной Кучовой из Словакии проиграли спортсменкам Азиа Мухаммед/Ена Шибахара (США/Япония, 9) со счетом 6:4, 6:3 во втором круге турнира «Ролан Гаррос».

В следующем круге американка Азиа Мухаммед с японкой Еной Шибахара сыграют с парой Мэдисон Кис/Тэйлор Таунсенд (США).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Азиа Мухаммед/Ена Шибахара (США/Япония, 9) — Кристина Кучова/Анастасия Потапова (Словакия/Россия) — 6:4, 6:3

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