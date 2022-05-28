«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 3-го круга: Медведев — Кецманович, Рублев — Гарин и другие

В субботу, 28 марта, в Париже состоятся матчи третьего круга турнира «Ролан Гаррос».

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет против серба Миомира Кецмановича, а Андрей Рублев встретится с чилийцем Кристианом Гарином.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43,600,000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Маккензи Макдональд (США) — Янник Синнер (Италия) — 12.00 мск

Андрей Рублев (Россия) — Кристиан Гарин (Чили) — 12.00

Миомир Кецманович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 13.30

Давид Гоффен (Бельгия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 15.30

Жиль Симон (Франция) — Марин Чилич (Хорватия) — 16.00

Микаэль Имер (Швеция) — Стефанос Циципас (Греция) — 17.00

Каспер Рууд (Норвегия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 17.00

Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — Юго Гастон (Франция) — 21.45

В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.