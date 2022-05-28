«Ролан Гаррос» — 2022, расписание и результаты матчей 3-го круга: Медведев — Кецманович, Рублев — Гарин и другие
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет против серба Миомира Кецмановича, а Андрей Рублев встретится с чилийцем Кристианом Гарином.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 43,600,000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Маккензи Макдональд (США) — Янник Синнер (Италия) — 12.00 мск
Андрей Рублев (Россия) — Кристиан Гарин (Чили) — 12.00
Миомир Кецманович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия) — 13.30
Давид Гоффен (Бельгия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 15.30
Жиль Симон (Франция) — Марин Чилич (Хорватия) — 16.00
Микаэль Имер (Швеция) — Стефанос Циципас (Греция) — 17.00
Каспер Рууд (Норвегия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 17.00
Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — Юго Гастон (Франция) — 21.45
В прямом эфире за матчами можно следить на сайте Eurosport.