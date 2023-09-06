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Сегодня, 03:44

Янчук: «Психологически Рублеву будет тяжелее, чем Медведеву»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Даниил Медведев и Андрей Рублев в четвертьфинале US Open выйдут на корт уже не как друзья, а как соперники.

«Все дружеские чувства в официальных матчах остаются в раздевалке, ребята сами это неоднократно подчеркивали. Тем более что на кону выход в полуфинал турнира Большого шлема. Борьба будет очень плотной. Кто фаворит? Медведев. Все-таки, он уже выигрывал US Open, имеет больше опыта решающих матчей, Андрей же проиграл все свои восемь четвертьфиналов на «Шлемах». Психологически ему будет тяжелее, но своим уровнем игры в этом году он тоже заслужил возможность побороться за победу в Нью-Йорке», — цитируют «Известия» Янчука.

Матч между российскими теннисистами пройдет в среду, 6 сентября, и начнется не раньше 19.00 по московскому времени. Счет в личных встречах 6:2 в пользу Медведева.

Источник: https://iz.ru/1569390/sergei-podushkin-dmitrii-garin/druzheskii-otygrysh-medvedev-i-rublev-posporiat-za-polufinal-us-open
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US Open
Андрей Рублев
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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