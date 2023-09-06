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Фрэнсис Тиафо — Бен Шелтон: прямая трансляция матча US Open (видео)

Матч 1/4 финала US Open Кирстя — Мухова начнется 6 сентября в 02:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фрэнсис Тиафо.
Фото USA Today Sports

Матч 1/4 финала US Open между американцами Фрэнсисом Тиафо и Беном Шелтоном пройдет в ночь на среду, 6 сентября. Встреча начнется в 03.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Большого шлема».

В прошлом году Тиафо дошел до полуфинала US Open, где уступил Карлосу Алькарасу. Для Шелтона этот четвертьфинал Открытого чемпионата США является первым на столь высокой стадии турниров серии «Большого шлема».

Действующим чемпионом US Open является испанец Карлос Алькарас.

Расписание и результаты игр мужчин и женщин, микста и пар, сетки турниров и обзоры матчей доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Фрэнсис Тиафо, Новак Джокович и&nbsp;Елена Остапенко. Матчи Джоковича, Тиафо и Остапенко в 1/4 финала: онлайн-трансляция US Open

Теннис
US Open
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