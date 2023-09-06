Фрэнсис Тиафо — Бен Шелтон: прямая трансляция матча US Open (видео)
Матч 1/4 финала US Open Кирстя — Мухова начнется 6 сентября в 02:00 мск
Матч 1/4 финала US Open между американцами Фрэнсисом Тиафо и Беном Шелтоном пройдет в ночь на среду, 6 сентября. Встреча начнется в 03.30 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Большого шлема».
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