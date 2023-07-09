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9 июля, 22:51

Зрители освистали белоруску Азаренко после поражения от Свитолиной на Уимблдоне

Виктория Кравченко
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Элина Свитолина.
Фото Reuters

Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона. В четвертом круге теннисистка победила Викторию Азаренко из Белоруссии в трех сетах — 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). После матча зрители освистали белоруску, сообщает Guardian.

Сообщалось, что Свитолина не пожала руку Азаренко после встречи.

Азаренко стала первой соперницей Свитолиной из Белоруссии на этом Уимблдоне, до этого украинка не играла против россиянок или белорусок на турнире.

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона, в котором встретится с Игой Свентек из Польши.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/7/
Уимблдон
Виктория Азаренко
Элина Свитолина
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