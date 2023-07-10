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Сегодня, 01:52

Свитолина прокомментировала отказ пожимать руку Азаренко

Сергей Разин
корреспондент
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Виктория Азаренко.
Фото Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы в четвертом круге Уимблдона над белоруской Викторией Азаренко прокомментировала свист в сторону соперницы.

«Думаю, что теннисные организации должны выпустить заявление, что не будет рукопожатий между украинскими и российскими или белорусскими игроками. Не знаю, почему люди этого не понимают», — сказала Свитолина после матча.

Ранее зрители освистали белоруску после поражения от Свитолиной.

Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона, в котором встретится с Игой Свентек из Польши.

Уимблдон
Виктория Азаренко
Элина Свитолина
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