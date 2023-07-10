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Сегодня, 23:30

Определились все четвертьфинальные пары Уимблдона у мужчин

Иван Торопцев
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Стали известны все пары 1/4 финала Уимблдона у мужчин.

Среди четвертьфиналистов есть три представителя России — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин. Для всех троих выход в четвертьфинал является лучшим достижением на Уимблдоне в карьере.

Рублев сыграет с действующим победителем турнира сербом Новаком Джоковичем, Медведев встретится с американцем Кристофером Юбенксом, а Сафиуллин — с итальянцем Янником Синнером.

Все пары 1/4 финала Уимблдона-2023 у мужчин:

11 июля, вторник

Роман Сафиуллин (Россия) — Янник Синнер (Италия, 8). 17.00 (мск)

Андрей Рублев (Россия, 7) — Новак Джокович (Сербия, 2). 17.30 (мск)

12 июля, среда

Даниил Медведев (Россия, 3) — Кристофер Юбенкс (США)

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Хольгер Руне (Дания, 6)

Время начала матчей Медведев — Юбенкс и Алькарас — Руне станет известно позднее.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
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