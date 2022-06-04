WTA может изменить решение о лишении Уимблдона рейтинговых очков

Женская теннисная ассоциация (WTA) может в ближайшее время изменить решение относительно лишения Уимблдона очков за отстранение от турнира российских и белорусских теннисисток, сообщает Daily Mail.

Организация ведет переговоры и готова пойти на компромисс с игроками, недовольными потерей очков. WTA планирует заключить соглашение, согласно которому не будет списываться половина прошлогодних очков.

Соответствующее решение должно быть подписано Советом директоров WTA в ближайшие несколько дней.

Напомним, ранее ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от участия в турнире в Лондоне. Уимблдон стартует 27 июня.