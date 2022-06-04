Мартин Чилич прокомментировал травму Зверева, полученную в полуфинальном матче «Ролан Гаррос»

Хорватский теннисист Марин Чилич отреагировал на ситуацию, произошедшую в полуфинальном матче «Ролан Гаррос», в котором встречались Рафаэль Надаль и Александр Зверев.

«К сожалению, я не виделся со Зверевым, так как нам сразу же нужно было идти разминаться. Я отдыхал в раздевалке и не видел, как он упал. Смотреть на повторе я не хотел, потому что очень страшно видеть такие вещи. Не верится, что это произошло в такой момент», — сказал Чилич на пресс-конференции.

После снятия Зверева Надаль со счетом 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал турнира.