Мартин Чилич прокомментировал травму Зверева, полученную в полуфинальном матче «Ролан Гаррос»
Хорватский теннисист Марин Чилич отреагировал на ситуацию, произошедшую в полуфинальном матче «Ролан Гаррос», в котором встречались Рафаэль Надаль и Александр Зверев.
«К сожалению, я не виделся со Зверевым, так как нам сразу же нужно было идти разминаться. Я отдыхал в раздевалке и не видел, как он упал. Смотреть на повторе я не хотел, потому что очень страшно видеть такие вещи. Не верится, что это произошло в такой момент», — сказал Чилич на пресс-конференции.
После снятия Зверева Надаль со счетом 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал турнира.
Во втором сете немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Корт ему пришлось покидать на инвалидной коляске.
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