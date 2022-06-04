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Сегодня, 17:22

Свентек повторила рекордную победную серию в женском теннисе в XXI веке

Иван Шитик
Корреспондент
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Ига Свентек.
Фото AFP

Первая ракетка мира, полька Ига Свентек, обыграла американку Кори Гофф, занимающую 23-ю строчку рейтинга WTA, в финале Открытого чемпионата Франции.

Теннисистка из Польши одержала 35-ю победу подряд в WTA-туре.

Начиная с 2000 года в WTA-туре было только две столь длительные подобные серии — у Серены (34) и Винус Уильямс (35).

Помимо победы на турнире «Большого шлема» Свентек брала титулы на семи турнирах на уровне WTA, причем последние четыре — в текущем сезоне.

Roland Garros
Винус Уильямс
Ига Свентек
Серена Уильямс
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