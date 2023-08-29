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Сегодня, 06:21

Возняцки в двух сетах обыграла россиянку Прозорову в первом круге US Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Татьяна Прозорова проиграла датчанке Каролин Возняцки в первом круге US Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Возняцки. Девушки провели на корте 1 часа 31 минуту.

Во втором круге 33-летняя Возняцки сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Татьяна Прозорова (Россия, Q) — 6:3, 6:2

Теннис
US Open
Каролин Возняцки
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