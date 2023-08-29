Возняцки в двух сетах обыграла россиянку Прозорову в первом круге US Open
Россиянка Татьяна Прозорова проиграла датчанке Каролин Возняцки в первом круге US Open-2023.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Возняцки. Девушки провели на корте 1 часа 31 минуту.
Во втором круге 33-летняя Возняцки сыграет с чешкой Петрой Квитовой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Каролин Возняцки (Дания, WC) — Татьяна Прозорова (Россия, Q) — 6:3, 6:2
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