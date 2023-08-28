Старт Джоковича и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 28 августа

Джокович в первом круге US Open сыграет против француза Мюллера

Первый игровой день Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

Матчи основной сетки US Open-2023 стартуют 28 августа.

В первом раунде турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке сербский теннисист Новак Джокович сыграет против Александра Мюллера из Франции. Соперником российского теннисиста Павла Котова станет Ринки Хиджиката, Аслан Карацев поборется с Иржи Лехечкой, а Роман Сафиуллин — с Марко Чеккинато.

US Open 2023: расписание матчей мужской сетки 28 августа (понедельник)

18:00. Джей Джей Вульф — Чжичжень Чжан

18:00. Адриан Маннарино — Есуке Ватануки

18:00. Ришар Гаске — Фабиан Марожан

18:00. Себастьян Офнер — Нуну Боржес

18:00. Илья Ивашко — Хуан Мануэль Серундоло

18:00. Александр Бублик — Доминик Тим

18:00. Педро Качин — Бен Шелтон

19:30. Каспер Рууд — Эмилио Нава

19:30. Маркос Гирон — Алехандро Давидович-Фокина

19:30. Ринки Хиджиката — Павел Котов

19:30. Роберто Карбаллес Баэна — Хольгер Руне

19:30. Якуб Меншик — Грегуар Баррере

20:00. Лоренцо Музетти — Титуан Дроге

20:30. Лэрнер Тьен — Фрэнсис Тиафу

21:00. Мартон Фучович — Себастьян Корда

21:00. Роман Сафиуллин — Марко Чеккинато

21:00. Стив Джонсон — Тэйлор Фриц

21:00. Закари Свайда — Франсиско Серундоло

21:00. Ласло Дьере — Брэндон Накашима

21:30. Томми Пол — Стефано Травалья

21:30. Аслан Карацев — Иржи Лехечка

21:30. Миомир Кецманович — Хуан Пабло Варильяс

21:30. Иржи Веселы — Энцо Куако

23:00. Доминик Штрикер — Алексей Попырин

23:00. Кантен Алис — Бенжамен Бонзи

23:00. Феликс Оже-Альяссим — Маккензи Макдональд

23:00. Уго Делльен — Борна Гойо

23:00. Се Симабукуро — Юго Гастон

23:00. Бернабе Сапата Мираллес — Итан Куин

00:00 (29 августа). Сун Ву Квон — Кристофер Юбенкс

02:00 (29 августа). Стефанос Циципас — Милош Раонич

03:30 (29 августа). Александр Мюллер — Новак Джокович

(время начала матчей — московское)

В 2022 году победителем US Open среди мужчин стал Карлос Алькарас. В финале испанский теннисист обыграл норвежца Каспера Рууда (6:4, 2:6, 7:6, 6:3) и завоевал первый в карьере титул «Большого шлема».

Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-цетре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

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