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Сегодня, 06:11

Тим — о том, что Бублик назвал его инвалидом: «Такие вещи лучше не говорить, просто из уважения»

Тим прокомментировал то, что Бублик назвал его инвалидом во время матча US Open
Ана Горшкова
Корреспондент
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Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал то, что представитель Казахстана Александр Бублик назвал его инвалидом.

«Я не знаю, правильный ли это перевод. Если он действительно так сказал, то это жестко. Такие вещи лучше вообще не говорить — просто из уважения. Но, возможно, он не это имел в виду или что-то в этом роде. Что я могу еще тут сказать», — сказал Тим на пресс-конференции.

Тим обыграл Бублика (6:3, 6:2, 6:4) в первом круге US Open-2023 и одержал первую победу на турнирах «Большого шлема» с Australian Open-2021. Австриец в июне 2021 года неудачно упал и повредил запястье в матче с французом Адрианом Маннарино, срок реабилитации теннисиста составил 9 месяцев.

USA Open 2023 — последние новости и расписание игр со статистикой и результатами турнира

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/
Теннис
US Open
Александр Бублик
Доминик Тим
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