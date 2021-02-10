Винус Уильямс взяла лишь один гейм в матче с Эррани и вылетела из Australian Open

Американская теннисистка Винус Уильямс 10 февраля в матче 2-го круга Australian Open в двух сетах уступила итальянке Саре Эррани — 1:6, 0:6. Матч длился час и три минуты.

В третьем круге Эррани сыграет против Си Сувэй из Тайваня, которая в двух сетах выбила из борьбы восьмую «ракетку» турнира, канадку Бьянку Андрееску — 6:3, 6:2.

40-летняя Уильямс — семикратная победительница турниров «Большого шлема».

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Сара Эррани (Италия, Q) — Винус Уильямс (США) — 6:1, 6:0