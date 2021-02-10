Серена Уильямс сыграет с Потаповой в третьем круге Australian Open

Американка Серена Уильямс обыграла сербку Нину Стоянович во втором круге турнира Australian Open. Следующей ее соперницей будет россиянка Анастасия Потапова.

Также в третий круг вышли Маркета Вондроушова, Энн Ли и Си Свуэй.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Маркета Вондроушова (Чехия, 19) — Ребекка Марино (Канада, Q) — 6:1, 7:5

Энн Ли (США) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 7:6 (8:6)

Си Сувэй (Тайвань) — Бьянка Андрееску (Канада, 8) — 6:3, 6:2

Серена Уильямс (США, 10) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:3, 6:0