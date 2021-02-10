Серена Уильямс сыграет с Потаповой в третьем круге Australian Open
06:36
Американка Серена Уильямс обыграла сербку Нину Стоянович во втором круге турнира Australian Open. Следующей ее соперницей будет россиянка Анастасия Потапова.
Также в третий круг вышли Маркета Вондроушова, Энн Ли и Си Свуэй.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Маркета Вондроушова (Чехия, 19) — Ребекка Марино (Канада, Q) — 6:1, 7:5
Энн Ли (США) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 7:6 (8:6)
Си Сувэй (Тайвань) — Бьянка Андрееску (Канада, 8) — 6:3, 6:2
Серена Уильямс (США, 10) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:3, 6:0
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