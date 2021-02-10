Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Серена Уильямс объяснила, почему не может выйти на корт без белья

09:29
Серена Уильямс. Фото Instagram
Серена Уильямс. Фото Instagram
Теги:

Американская теннисистка Серена Уильямс в интервью West Australian рассказала о новом наряде, который она использует на Открытом чемпионате Австралии.

«Откуда идея такого наряда? Да в последний момент все спонтанно получилось. Предыдущий дизайн был не в моем стиле, хотелось улучшить. Он легкий, удобный. Главное, мне не забывать надевать нижнее белье, чтобы не попасть в неприятную ситуацию», — сказала американка.

На Australian Open Уильямс прошла в третий круг турнира, где встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир