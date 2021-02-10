Серена Уильямс объяснила, почему не может выйти на корт без белья

Американская теннисистка Серена Уильямс в интервью West Australian рассказала о новом наряде, который она использует на Открытом чемпионате Австралии.

«Откуда идея такого наряда? Да в последний момент все спонтанно получилось. Предыдущий дизайн был не в моем стиле, хотелось улучшить. Он легкий, удобный. Главное, мне не забывать надевать нижнее белье, чтобы не попасть в неприятную ситуацию», — сказала американка.

На Australian Open Уильямс прошла в третий круг турнира, где встретится с россиянкой Анастасией Потаповой.