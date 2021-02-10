Джокович вышел в третий круг Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович 10 февраля в матче 2-го круга Australian Open в четырех сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3. Матч длился три с половинй часа.

В следующем раунде первая «ракетка» мира встретится с победителем в матче Райлли Опелка (США) — Тэйлор Фриц (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3

Денис Шаповалов (Канада, 11) — Бернард Томич (Австралия, Q) — 6:1, 6:3, 6:2