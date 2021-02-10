Джокович вышел в третий круг Australian Open
10:28
Сербский теннисист Новак Джокович 10 февраля в матче 2-го круга Australian Open в четырех сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3. Матч длился три с половинй часа.
В следующем раунде первая «ракетка» мира встретится с победителем в матче Райлли Опелка (США) — Тэйлор Фриц (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 6:3
Денис Шаповалов (Канада, 11) — Бернард Томич (Австралия, Q) — 6:1, 6:3, 6:2
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