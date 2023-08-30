Винус Уильямс рассказала, планирует ли она еще выступать в этом сезоне

Американская теннисистка Винус Уильямс намекнула, что может пересмотреть свои планы на оставшуюся часть сезона.

«На протяжении уже нескольких лет после US Open я, как правило, больше не играла. Я могу пересмотреть это в рамках текущего сезона, потому что мой год прошел совсем не так, как я ожидала. Я не знаю точно, что я буду делать этой осенью. Пока слишком рано, чтобы говорить об этом», — приводит Tennis Infinity слова спортсменки.

В первом круге US Open-2023 американка уступила бельгийке Грит Миннен со счетом 1:6, 1:6 и вылетела из турнира.

Всего на счету 43-летней Уильямс пять побед на Уимблдоне, две — на Открытом чемпионате США и 71 — на турнирах уровня WTA.