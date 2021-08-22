Веснина не сыграет на Открытом чемпионате США в этом году

Российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что не выступит на US Open в этом году ни в одном из разрядов.

«Мои планы изменились. К сожалению, я не собираюсь играть в Нью-Йорке. У меня всё ещё есть проблемы с левым плечом и травмой ахилла, которую я получила в Токио. Соответственно, мне понадобится больше времени на восстановление, чем мне бы хотелось. Надеюсь, скоро всех вас увидеть», — написала Веснина в Instagram.

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября.

Напомним, Веснина в дуэте с Асланом Карацевым на Олимпиаде в Токио завоевала серебряные медали в соревновании микста. Недавно 35-летняя теннисистка получила в подарок квартиру в Сочи от мэра курорта Алексея Копайгородского.