Флипкенс снялась с US Open из-за травмы
18:13
Бельгийка Кирстен Флипкенс не сыграет на US Open. Она до сих пор не восстановилась после травмы голеностопа, полученной в начале сезона на турнире в Абу-Даби, сообщает журналист Бен Ротенберг.
Она порвала связки, споткнувшись о стоявший на корте рекламный щит.
Таким образом, Винус Уильямс напрямую попадет в основную сетку турнира «Большого шлема». Изначально организаторы предоставили двукратной чемпионке wild card, которая теперь достанется Алисии Паркс.
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