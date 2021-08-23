Флипкенс снялась с US Open из-за травмы

Бельгийка Кирстен Флипкенс не сыграет на US Open. Она до сих пор не восстановилась после травмы голеностопа, полученной в начале сезона на турнире в Абу-Даби, сообщает журналист Бен Ротенберг.

Она порвала связки, споткнувшись о стоявший на корте рекламный щит.

Таким образом, Винус Уильямс напрямую попадет в основную сетку турнира «Большого шлема». Изначально организаторы предоставили двукратной чемпионке wild card, которая теперь достанется Алисии Паркс.