Тим пропустит US Open из-за травмы

Австрийский теннисист Доминик Тим сообщил, что не сыграет на Открытом чемпионате США в 2021 году из-за травмы.

«Я бы хотел рассказать вам новости по поводу моей травмы и дать вам знать, что, к сожалению, я снимаюсь с US Open и пропущу остаток сезона-2021. Я очень расстроен, что не смогу защитить свой титул в Нью-Йорке, но я не восстановился после травмы запястья, которую получил в июне на Mallorca Open.

Это трудное решение, но я знаю, что это то, что я должен сделать. Впереди у меня долгая карьера, и важно не рисковать с возвращением, что, я надеюсь, вы понимаете.

Я хочу поблагодарить всех вас за поддержку, которую вы мне дали. Она действительно значит для меня очень много, она дает мне много сил и помогает сохранять позитивный настрой в этот трудный период», — написал Тим в Facebook.

Открытый чемпионат США пройдет с 30 августа по 12 сентября. Австриец является действующим победителем турнира.