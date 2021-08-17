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Теннисистка Елена Веснина получила в подарок квартиру от мэра Сочи

11:57
Елена Веснина. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елена Веснина. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина получила в подарок квартиру в Сочи от мэра курорта Алексея Копайгородского, информирует сайт администрации города.

«За высокие достижения в спорте олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро и серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио, Почетный гражданин города Сочи Елена Веснина от имени администрации города награждена квартирой, чтобы спортсменка могла жить и работать на курорте, развивая Академию тенниса», — говорится в сообщении.

На встрече с мэром «Сочи» 35-летняя Веснина обсудила вопрос создания современной теннисной академии.

«Для полноценного функционирования академии и подготовки будущих олимпийских чемпионов необходимо обустроить не менее десяти кортов на улице и в зале, а также разместить тренажерный зал и базу восстановления после усиленных тренировок спортсменов. В планах создать академию, которая будет по всем параметрам подходить как для подготовки сборных команд нашей страны, так и для проведения международных соревнований», — поделилась идеями Веснина.

Напомним, Веснина в дуэте с Асланом Карацевым на Олимпиаде в Токио завоевала серебряные медали в соревновании микста. На Играх-2016 в Рио она выиграла золото в паре с Екатериной Макаровой.

Веснина всю жизнь проживает и тренируется в Сочи.

Дополнительная информация:

https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/11/167326/

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Роман Шишов все материалы автора

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