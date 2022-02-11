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Сегодня, 18:09

Вавринка заявил, что сыграет на «Ролан Гаррос»

Анна Горшкова
Корреспондент

Трехкратный чемпион «Больших шлемов» Стэн Вавринка рассказал, когда планирует вернуться в тур.

«Я буду играть на Ролан Гаррос. Меня часто спрашивают, почему я пытаюсь восстановиться после травмы и продолжить карьеру, — цитирует теннисиста Le Parisien. - Я отвечаю, что теннис — моя страсть, я люблю играть перед болельщиками. Я выхожу на корт с мыслями, что это просто игра. Меня мотивирует возможность снова играть и веселиться на корте».

36-летний спортсмен не выступал с марта 2021 года из-за травмы. В июне он перенес две операции на левой стопе и все это время восстанавливался.

Последний раз Вавринки выступал на «Ролан Гаррос» 2 октября 2020 года, тогда в третьем круге турнира его обыграл француз Уго Гастон (2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0).

Турнир Большого шлема в Париже пройдет с 22 мая по 5 июня 2022 года.

Источник: https://www.leparisien.fr/sports/tennis/roland-garros-oui-stan-wawrinka-promet-quil-jouera-a-paris-cette-annee-10-02-2022-IQGWXNVXKRCBRDSKT6J5XPZN6Q.php#xtor=AD-1481423553
Теннис
Стэн Вавринка
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