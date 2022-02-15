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Сегодня, 15:56

Джокович поблагодарил болельщиков за поддержку после ситуации с депортацией из Австралии

Виктория Кравченко

Первая ракетка мира Новак Джокович поблагодарил болельщиков за поддержку в ситуации с депортацией из Австралии перед первым в этом сезоне турниром «Большого шлема».

«Спасибо большое всем моим болельщикам за поддержку в последние несколько недель. Я очень ценю ваше терпение», — написал Джокович в Twitter.

Джокович пропустил Australian Open. Серб был депортирован из Австралии 16 января. Звезде тенниса также запретили посещать страну в течение трех лет. 14 января австралийские власти аннулировали визу сербского спортсмена и приняли решение о его депортации.

Теннис
Новак Джокович
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