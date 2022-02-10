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Сегодня, 17:15

Кирьос: «Мне не показалось, что на этом Australian Open я перегнул с руганью или гневом»

Анна Горшкова
Корреспондент

Австралиец Ник Кирьос поделился мнением о критике его поведения на Australian Open.

«Сейчас моя цель как теннисиста — привлечь в спорт новых болельщиков. Я хочу дальше развивать игру. И я не всегда согласен с тем, что делает публика. Посмотрите на спортсменов во всем мире: Неймар, Расселл Уэстбрук — они больше, чем просто спортсмены.

Но, если честно, я каждый день смотрю на себя в зеркало и понимаю, что мне комфортно в своей шкуре. Меня не волнует, если я не выиграю «Большой шлем», и я не хочу быть как Роджер Федерер и все такое", — приводит слова Кирьоса abc.net.au.

Также теннисист заявил, что медиа всегда будут придираться к его выходкам.

Медиа всегда будут придираться. Я считаю, что нормально вел себя на этом Australian Open. Мне не показалось, что я перегнул с руганью или гневом. Я сломал ракетку в одиночке в матче с №2 в мире. Разочарование в каком-то смысле на пользу — оно показывает, что мне не все равно, что я расстроен своей игрой", — добавил Кирьос.

В конце января Кирьос и Танаси Коккинакис выиграли Australian Open в парном мужском разряде. Оба спортсмена впервые в карьере выиграли турнир «Большого шлема».

Источник: https://www.abc.net.au/news/2022-02-08/nick-kyrgios-wants-to-be-an-icon-doesnt-care-what-you-think/100810834
Теннис
Ник Кирьос
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