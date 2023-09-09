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Сегодня, 07:04

Видеообзор матча 1/2 финала US Open Медведев — Алькарас

Евгений Козинов
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба US Open на официальном YouTube-канале опубликовала обзор матча полуфинального матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3).

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты. Россиянин подал 9 раз навылет, совершил 10 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету испанца — 0 эйсов и 0 двойных ошибок

В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича. Матч состоится 10 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.

Даниил Медведев. Медведев победил Алькараса и публику. Невероятный прорыв россиянина в финал US Open
Теннис
US Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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