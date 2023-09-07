Алькарас сыграет с Медведевым в полуфинале US Open
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира US Open. В трех сетах он переиграл немца Александра Зверева — 6:3, 6:2, 6:4.
Матч длился 2 часа 24 минуты. 20-летний испанец 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету немца 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 0 из 5 реализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником Алькараса будет россиянин Даниил Медведев.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 12) — 6:3, 6:2, 6:4
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