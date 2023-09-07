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Сегодня, 06:49

Алькарас сыграет с Медведевым в полуфинале US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира US Open. В трех сетах он переиграл немца Александра Зверева — 6:3, 6:2, 6:4.

Матч длился 2 часа 24 минуты. 20-летний испанец 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету немца 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 0 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Следующим соперником Алькараса будет россиянин Даниил Медведев.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 12) — 6:3, 6:2, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Карлос Алькарас
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