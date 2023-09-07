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Медведев: «Против Алькараса я должен играть на 11 из 10»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал слова о своей форме на US Open.

Ранее Медведев заявил, что оценивает свою форму на турнире на 10 из 10.

«Против Алькараса нужно 11 из 10, потому что Карлос настолько силен. Даже здесь он проиграл один сет. Я смотрел некоторые матчи.

Вы знаете, что я проиграл Алькарасу в последние два раза, скажем так, довольно легко. Я из тех, кто считает себя бойцом, поэтому хочу быть лучше и мне нужно быть на 11 из 10, чтобы попытаться победить его», – сказал Медведев на пресс-конференции.

В четвертьфинале US Open россиянин обыграл соотечественника Андрея Рублева — 6:4, 6:3, 6:4. Алькарас на этой же стадии одержал победу над немцем Александром Зверевым — 6:3, 6:2, 6:4.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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