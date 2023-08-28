В заявку на Открытый чемпионат США-2023 вошло 7 российских теннисистов. Cреди них первая ракетка России Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и другие.

Российские участники US Open-2023:

Даниил Медведев Андрей Рублев Карен Хачанов Роман Сафиуллин Аслан Карацев Павел Котов Александр Шевченко.

Шевченко был первым запасным и попал в заявку на турнир из-за дисквалификации шведского теннисиста Микаэля Имера, который был отстранен на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Добиться победы на US Open в мужском одиночном разряде удавалось лишь двум российским теннисистам: победителями Открытого чемпионата США становились Марат Сафин в 2000-м и Даниил Медведев в 2021 году.

В 2022 году победителем US Open среди мужчин стал Карлос Алькарас. В финале испанский теннисист обыграл норвежца Каспера Рууда (6:4, 2:6, 7:6, 6:3) и завоевал первый в карьере титул «Большого шлема».

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»