US Open: трансляции турнира — где и как смотреть матчи в России

Где смотреть игры заключительного в сезоне турнира «Большого шлема».

Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России не будет. Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр будут доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются). Также следить за ходом матчей можно с помощью трансляций на сайтах буккмекерских контор.

В турнире примут участие 20 российских теннисистов: 13 женщин и 7 мужчин. Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».