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Шведский теннисист Имер дисквалифицирован на 18 месяцев из-за пропуска допинг-тестов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Шведский теннисист Микаэль Имер отстранен от тенниса на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте CAS.

В январе 2022 года 24-летнего теннисиста обвинили в пропуске трех допинг-тестов за 12 месяцев. Спортсмен был оправдан, но Международная федерация тенниса подала апелляцию с требованием дисквалифицировать Имера на два года.

Срок дисквалификации шведа стартует от 17 июля этого года.

Теннис
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