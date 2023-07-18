Шведский теннисист Имер дисквалифицирован на 18 месяцев из-за пропуска допинг-тестов

Шведский теннисист Микаэль Имер отстранен от тенниса на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте CAS.

В январе 2022 года 24-летнего теннисиста обвинили в пропуске трех допинг-тестов за 12 месяцев. Спортсмен был оправдан, но Международная федерация тенниса подала апелляцию с требованием дисквалифицировать Имера на два года.

Срок дисквалификации шведа стартует от 17 июля этого года.