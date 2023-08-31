Матчи Касаткиной, Павлюченковой и Александровой на US Open: расписание и результаты 31 августа
Четвертый игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.
В четверг, 31 августа, свои матчи второго круга US Open проведут россиянки Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.
US Open 2023: расписание матчей женской сетки 31 августа (четверг)
Циньвэнь Чжэн (Китай) — Кайя Канепи (Эстония) — время начала матча 18.00.
Яфань Ван (Китай) — Кэти Болтер (Великобритания) — время начала матча 18.00.
Пейтон Стернс (США) — Клара Таусон (Дания) — время начала матча 18.00.
Екатерина Александрова (Россия) — Леся Цуренко (Украина) — время начала матча 19.30.
Людмила Самсонова (Россия) — Тамара Корпач (Германия) — время начала матча 19.30.
Каролина Плишкова (Чехия) — Клара Бюрель (Франция) — время начала матча 19.30.
Ева Лис (Германия) — Лючия Бронцетти (Италия) — время начала матча 19.30.
Джоди Анна Беррейдж (Великобритания) — Арина Соболенко (Беларусь) — время начала матча 20.00.
Мартина Тревисан (Италия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — время начала матча 20.00.
Янина Викмайер (Бельгия) — Мэдисон Киз (США) — время начала матча 21.00.
Элина Свитолина (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — время начала матча 21.30.
Петра Мартич (Хорватия) — Мари Бузкова (Чехия) — 22.00.
Онс Жабер (Тунис) — Линда Носкова (Чехия) — время начала матча 00.00 (1 сентября)
Грет Миннен (Бельгия) — Саша Викери (США) — время начала матча 01.00 (1 сентября)
Дарья Касаткина (Россия) — София Кенин (США) — время начала матча 02.00 (1 сентября)
Патриция Мария Циг (Румыния) — Джессика Пегула (США) —время начала матча 04.00 (1 сентября)
В 2022 году на US Open в женском одиночном разряде победу одержала Ига Свентек, которая в финале переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).
Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России не будет. Следить за матчами можно в матч-центре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).
«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».
US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»