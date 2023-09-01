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Сегодня, 06:43

Пегула сыграет со Свитолиной в третьем круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг турнира US Open. В двух сетах она переиграла румынку Патричу Марию Тиг — 6:3, 6:1.

Следующей соперницей американки будет украинка Элина Свитолина, обыгравшая россиянку Анастасию Павлюченкову.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 3) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:3, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/5/
Теннис
US Open
Джессика Пегула
Элина Свитолина
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