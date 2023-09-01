Пегула сыграет со Свитолиной в третьем круге US Open
Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг турнира US Open. В двух сетах она переиграла румынку Патричу Марию Тиг — 6:3, 6:1.
Следующей соперницей американки будет украинка Элина Свитолина, обыгравшая россиянку Анастасию Павлюченкову.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Джессика Пегула (США, 3) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:3, 6:1
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