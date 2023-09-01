Пегула сыграет со Свитолиной в третьем круге US Open

Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг турнира US Open. В двух сетах она переиграла румынку Патричу Марию Тиг — 6:3, 6:1.

Следующей соперницей американки будет украинка Элина Свитолина, обыгравшая россиянку Анастасию Павлюченкову.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 3) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:3, 6:1