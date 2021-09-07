Американец Рейлли Опелка, уступивший в четвертом круге US Open Ллойду Харрису, сравнил свой уровень с лидерами мирового тенниса.

«Медведев намного сильнее меня. У меня не было особых шансов в трехсетовом формате в Канаде, не было особых шансов в пятисетовом формате на «Ролан Гаррос». И над ним есть еще один уровень — Новак. Так что, нет, я пока не близок к элите», — приводит слова Опелки официальный сайт US Open.

Ранее Опелка дошел до финала турнира «Мастерс» в Монреале, где уступил Даниилу Медведеву.