В понедельник, 6 сентября, — восьмой день US Open. На Открытом чемпионате США в Нью-Йорке пройдут очередные матчи четвертого круга в женском одиночном разряде.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг, 1/8 финала

6 сентября, понедельник

18.00 (по мск). Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Ига Свентек (Польша, 7)

21.00. Шелби Роджерс (США) — Эмма Радучану (Румыния)

7 сентября, вторник

00.00. Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 14)

04.00. Мария Саккари (Греция, 17) — Бьянка Андрееску (Канада, 6)