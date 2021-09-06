US Open-2021: женщины, расписание и результаты 6 сентября: Плишкова — Павлюченкова и другие игры
09:25
В понедельник, 6 сентября, — восьмой день US Open. На Открытом чемпионате США в Нью-Йорке пройдут очередные матчи четвертого круга в женском одиночном разряде.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг, 1/8 финала
6 сентября, понедельник
18.00 (по мск). Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Ига Свентек (Польша, 7)
21.00. Шелби Роджерс (США) — Эмма Радучану (Румыния)
7 сентября, вторник
00.00. Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 14)
04.00. Мария Саккари (Греция, 17) — Бьянка Андрееску (Канада, 6)
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