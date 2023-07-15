Уимблдон: чемпионы и рекордсмены турнира в женском одиночном разряде

Финал Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде проходит в субботу, 15 июля.

За титул играют представительница Туниса Онс Жабер и Маркета Вондроушова из Чехии. Обе спортсменки еще ни разу не выигрывали турнир серии «Большого шлема», таким образом, победительница станет новой чемпионкой Уимблдона.

«СЭ» вспоминает наиболее успешных участниц и последних триумфаторов турнира.

Мартина Навратилова. Фото Global Look Press

Рекордсменка по числу титулов Уимблдона

Чехословацкая и американская теннисистка Мартина Навратилова является настоящей легендой Уимблдонского турнира. Спортсменка с 1978 по 1990 годы становилась лучшей на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета девять раз. Она также установила рекорд по количеству титулов не только в одиночном разряде, но и в парном (семь побед), и в миксте (четыре).

Таким образом, с учетом всех разрядов на счету Навратиловой 20 турнирных побед на Уимблдоне (наряду с Билли Джин Кинг). Мартина также является самой возрастной победительницей Уимблдона — в возрасте 46 лет и 264 дней она стала победительницей в миксте вместе с Леандером Паесом.

По 7 титулов завоевали Серена Уильямс и Штеффи Граф.

Мартина Хингис. Фото Global Look Press

Самая молодая чемпионка Уимблдона

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис вошла в историю не только как самая юная первая ракетка рейтинга WTA, но и как самая молодая победительница Уимблдонского турнира. 8 июня 1996 года она вместе с Хеленой Суковой завоевала свой первый титул турнира серии «Большого шлема». На тот момент ей было всего 15 лет 282 дня.

Чемпионка Уимблдона-2022

Победительницей прошлогоднего турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина. В финале Уимблдона-2022 уроженка Москвы обыграла Онс Жабер из Туниса — 3:6, 6:2, 6:2. Эта победа стала первой для спортсменки на турнирах серии «Большого шлема».

Мария Шарапова. Фото Getty Images

Лучшие результаты российских теннисисток на Уимблдоне

Единственной российской чемпионкой турнира является Мария Шарапова. В 2004 году спортсменка оказалась сильнее победительницы двух предыдущих розыгрышей американки Серены Уильямс — 6:1, 6:4. Таким образом, Мария стала первой российской и советской теннисисткой, победившей на Уимблдонском турнире в одиночном разряде (как среди женщин, так и мужчин).

В других разрядах успехов у россиянок немного больше: в 1991 году советский дуэт Наташа Зверева и Лариса Савченко-Нейланд победили в парном разряде, в 2017 году их успех повторили Екатерина Макарова и Елена Веснина. Россиянки также становились чемпионками в миксте: в 2002 году Елена Лиховцева победила вместе с Махешом Бхупати, а в 2006 году — Вера Звонарева с Энди Рэмом.

Достижения финалисток-2023

Для Маркеты Вондроушовой этот финал — второй титульный матч на турнирах «Большого шлема». Ранее она в решающей встрече на «Ролан Гаррос» в 2019 году уступила австралийке Эшли Барти. Она также является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде и победительницей одного турнира WTA в одиночном разряде.

Онс Жабер в прошлом году дважды доходила до финалов турниров серии «Большого шлема». На Уимблдоне-2022 она проиграла Елене Рыбакиной, а на Открытом чемпионате США-2022 — польке Иге Свентек. Представительница Туниса является победительницей четырех турниров WTA в одиночном разряде и бывшей четвертой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

Следить за женским финалом Уимблдона в прямом эфире можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также на официальном сайте соревнований.

Официальных телетрансляций на российских телеканалах нет.