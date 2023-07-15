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Сегодня, 16:18

Ольховский отметил, что Демин показал хорошую игру в полуфинале юниорского Уимблдона

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил игру российского теннисиста Ярослава Демина в полуфинале юниорского Уимблдона.

«Я смотрел сегодня игру наших юниоров. На мой взгляд, Демин показал хорошую игру и заслуженно вышел в финал. Трудно сказать, как завтра сложится матч, посмотрим. На сегодняшний день Ярослав является однозначно сильнейшим юниором России и одним из лучших в мире, но пока трудно что-то говорить о его будущем», — приводит ТАСС слова Ольховского.

В полуфинале юниорского Уимблдона Демин одержал победу над американцем Дарвином Бланшем со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Его следующим соперником станет Генри Сирла из Великобритании.

Источник: https://tass.ru/sport/18282997
Теннис
Уимблдон
Андрей Ольховский
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