Туктамышева о скандале Касаткиной c футболистом «Алании»: «Таких дебилов надо ставить на место»
12:09
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отреагировала на скандальную ситуацию с теннисисткой Дарьей Касаткиной и футболистом «Алании» Владимиром Хубуловым.
Ранее, 2 июля, Касаткина опубликовала скриншот переписки с Хубуловым, где игрок оскорбил девушку после ее поражения на Уимблдоне.
— Если была бы на месте Даши Касаткиной, то как бы ответила обидчику?
— Я считаю, что Даша всё сделала правильно. Таких дебилов надо ставить на место. Ни один нормальный мужчина никогда не напишет даме такие слова и не будет оскорблять, — сказала в сторис Instagram Туктамышева.
В пятницу «Алания» и сам Хубулов принесли публичные извинения Касаткиной. Полузащитник был оштрафован на три месячных оклада по итогам разбирательств.
Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram
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