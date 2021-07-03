Туктамышева о скандале Касаткиной c футболистом «Алании»: «Таких дебилов надо ставить на место»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отреагировала на скандальную ситуацию с теннисисткой Дарьей Касаткиной и футболистом «Алании» Владимиром Хубуловым.

Ранее, 2 июля, Касаткина опубликовала скриншот переписки с Хубуловым, где игрок оскорбил девушку после ее поражения на Уимблдоне.

— Если была бы на месте Даши Касаткиной, то как бы ответила обидчику?

— Я считаю, что Даша всё сделала правильно. Таких дебилов надо ставить на место. Ни один нормальный мужчина никогда не напишет даме такие слова и не будет оскорблять, — сказала в сторис Instagram Туктамышева.

В пятницу «Алания» и сам Хубулов принесли публичные извинения Касаткиной. Полузащитник был оштрафован на три месячных оклада по итогам разбирательств.