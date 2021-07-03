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Маррей проиграл Шаповалову на Уимблдоне

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Канадец Денис Шаповалов одержал победу в третьем круге Уимблдона. В трех сетах он переиграл британца Энди Маррея.

Следующим соперником канадского теннисиста будет испанец Роберто Баутиста Агут.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Денис Шаповалов (Канада, 10) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:4, 6:2, 6:2

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Евгений Козинов все материалы автора

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