Маррей проиграл Шаповалову на Уимблдоне
00:31
Канадец Денис Шаповалов одержал победу в третьем круге Уимблдона. В трех сетах он переиграл британца Энди Маррея.
Следующим соперником канадского теннисиста будет испанец Роберто Баутиста Агут.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Денис Шаповалов (Канада, 10) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:4, 6:2, 6:2
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