Карацев и Веснина снялись с микста на Уимблдоне
12:10
Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина снялись с микста на Уимблдоне.
В первом круге российская пара должна была сыграть с Кеннетом Скупски и Джессикой Пегулой, но в сетке на официальном сайте турнира вместо них стоят Артур Фери и Тара Мур.
В одиночном разряде Карацев вылетел в первом круге Уимблдона, Веснина — во втором. Отметим, что Карацев и Веснина являются финалистами микста предыдущего турнира «Большого шлема», Roland Garros.
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