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Карацев и Веснина снялись с микста на Уимблдоне

12:10
Аслан Карацев. Фото Reuters Елена Веснина. Фото Instagram
Аслан Карацев. Фото Reuters
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Российские теннисисты Аслан Карацев и Елена Веснина снялись с микста на Уимблдоне.

В первом круге российская пара должна была сыграть с Кеннетом Скупски и Джессикой Пегулой, но в сетке на официальном сайте турнира вместо них стоят Артур Фери и Тара Мур.

В одиночном разряде Карацев вылетел в первом круге Уимблдона, Веснина — во втором. Отметим, что Карацев и Веснина являются финалистами микста предыдущего турнира «Большого шлема», Roland Garros.

Дополнительная информация:

https://www.wimbledon.com/en_GB/draws/index.html?event=MX

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Иван Торопцев все материалы автора

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