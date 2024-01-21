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Сегодня, 23:25

Янчук: «Рублев умеет играть на максимум именно в самые ответственные моменты матча»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о победе россиянина Андрея Рублева над австралийцем Алексом де Минором (6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0) в четвертом круге Australian Open.

«То, что Андрей перестал допускать большое количество ошибок именно после третьего сета, когда это и было необходимо, — является признаком его мастерства. Он умеет играть на максимум именно в самые ответственные моменты матча. Оплошности Рублева во второй и третьей партиях поставили его под угрозу поражения, но желание всегда идти до конца является отличительной чертой характера теннисиста. Именно благодаря ему он выигрывает в тех встречах, в которых соперник выступает с ним примерно на равных», — приводит слова тренера RT.

В четвертьфинале Australian Open Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл другого россиянина Карена Хачанова (6:4, 7:5, 6:3).

Источник: RT
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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