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Сегодня, 23:17

Президент «Урала» Иванов оценил выступление Хачанова на Australian Open

Виктория Кравченко
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Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о поражении российского теннисиста Карена Хачанова в четвертом круге Australian Open против итальянца Янника Синнера (4:6, 5:7, 3:6).

«Это спорт и кто-то должен был выиграть. Синнер сейчас в очень хорошей форме, хотя мне игра Карена очень понравилась, он хорошо выглядел. Хачанову не повезло в розыгрышах, мог не проиграть.

Он мог зацепиться, было больше решающих мячей. Я считаю, что Хачанов очень достойно выступил на Australian Open. Карен — огромный молодец. Дальше он сумеет лучше выступить», — сказал Иванов Metaratings.ru.

Синнер в 1/4 финала турнира сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Источник: https://metaratings.ru/news/prezident-urala-ivanov-khachanov-ochen-dostoino-vystupil-na-australian-open-326231/
Григорий Иванов (руководитель)
Карен Хачанов
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