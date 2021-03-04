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Тренер Медведева Сервара объяснил поражение россиянина в финале Australian Open

20:57
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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Жиль Сервара, главный тренер российского теннисиста Даниила Медведева, 4 марта в интервью BetWayBlog прокомментировал поражение россиянина в финале Australian Open от серба Новака Джоковича.

«Поражение от Новака? Здесь сумма факторов. Я не скажу, что Даниил что-то сделал неправильно. Мне кажется, здесь проблема в правильном уровне энергии, духа и запала, которых так и не хватило Дане», — заявил Сервара.

3 марта 25-летний Медведев проиграл в первом круге турнира в Роттендаме (Голландия) сербу Душану Лайовичу и не смог стать второй «ракеткой» мира.

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