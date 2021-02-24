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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Зверев заявил о желании выигрывать титулы

10:28
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Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свое выступление на Australian Open и заявил о желании выигрывать титулы.

«Думаю, что показал очень хороший теннис, но в чем-то этот турнир стал для меня разочарованием. Я достиг точки в карьере, когда уже не хочу просто играть в красивый теннис. Я хочу побеждать. К сожалению, в Австралии у меня не получилось. Впрочем, этот турнир показал, что я могу играть с лучшими и обыгрывать их», — цитирует Tennis Head Зверева.

На минувшем Australian Open Зверев дошел до 1/4 финала, где уступил будущему победителю турнира, сербу Новаку Джоковичу. 23-летний немец занимает 7-е место в рейтинге ATP. Лучшим достижением Зверева на турнирах «Большого шлема» является финал US Open в 2020 году, где он уступил австрийцу Доминику Тиму.

Дополнительная информация:

https://tennishead.net/its-time-for-me-to-start-winning-titles-says-alexander-zverev/

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