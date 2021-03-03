Медведев проиграл Лайовичу в первом раунде турнира в Роттердаме
Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Душану Лайовичу (6:7, 4:6) в первом раунде турнира АТР в Роттердаме (Голландия). Россиянин был посеян на турнире под первым номером.
Матч продолжался один час и 36 минут. В следующем раунде соперником Лайовича станет хорват Борна Чорич.
Медведев проиграл в первом матче после Australian Open. В Австралии он дошел до финала, где уступил другому сербу Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6).
Также покидает турнир немецкий теннисист Александр Зверев. Его победил представитель Казахстана Александр Бублик (7:5, 6:3).
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 980 580 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Душан Лайович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:6, 6:4
Давид Гоффен (Бельгия, 6) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:0
Томми Пол (США) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 7:6
Александр Бублик (Казахстан) — Александр Зверев (Германия, 3, WC) — 7:5, 6:3
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