Медведев проиграл Лайовичу в первом раунде турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Душану Лайовичу (6:7, 4:6) в первом раунде турнира АТР в Роттердаме (Голландия). Россиянин был посеян на турнире под первым номером.

Матч продолжался один час и 36 минут. В следующем раунде соперником Лайовича станет хорват Борна Чорич.

Медведев проиграл в первом матче после Australian Open. В Австралии он дошел до финала, где уступил другому сербу Новаку Джоковичу (5:7, 2:6, 2:6).

Также покидает турнир немецкий теннисист Александр Зверев. Его победил представитель Казахстана Александр Бублик (7:5, 6:3).

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 980 580 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Душан Лайович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:6, 6:4

Давид Гоффен (Бельгия, 6) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:4, 6:0

Томми Пол (США) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:4, 7:6

Александр Бублик (Казахстан) — Александр Зверев (Германия, 3, WC) — 7:5, 6:3