Джокович рассказал кого считает главным соперником на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего «Ролан Гаррос» и рассказал кого считает главным соперником на турнире.

«У Открытого чемпионата Франции по-прежнему есть большая проблема — это Рафаэль Надаль! Но мы попробуем. Однажды я обыграл Надаля на «Ролан Гаррос», но очень, очень часто проигрывал ему.

Чтобы победить Рафу в Париже, нужно быть на высоте и физически, и морально. Думаю, это самая большая проблема в теннисе сегодня. Но я люблю вызовы, они требуют, чтобы ты выкладывался на максимум", — рассказал Tennis Head Джокович.

33-летний серб 18-кратный победитель «Турниров большого шлема».

Открытие «Ролан Гаррос» запланировано на 23-е мая 2021 года. Новак Джокович побеждал на Открытом чемпионате Франции один раз. В 2016 году в финальном поединке он обыграл британца Энди Маррея (3:6, 6:1, 6:2, 6:4).